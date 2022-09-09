Австриец Фолькер Тюрк стал новым верховным комиссаром ООН по правам человека
«Генассамблея желает одобрить назначение Генеральным секретарём ООН Фолькера Тюрка от Австрии верховным комиссаром ООН по правам человека на четырёхлетний срок. Решение принято», — цитирует ведущего заседания Генассамблеи РИА Новости.
Тюрк сменит на посту верховного комиссара экс-президента Чили Мишель Бачелет, избранную в 2018 году.
Кроме этого, у неё есть опыт работы в ООН — она занимала пост исполнительного директора структуры «ООН-женщины».