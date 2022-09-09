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Австриец Фолькер Тюрк стал новым верховным комиссаром ООН по правам человека

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В Генассамблее ООН сообщили о назначении нового верховного комиссара всемирной организации по правам человека — им стал австриец Фолькер Тюрк.

«Генассамблея желает одобрить назначение Генеральным секретарём ООН Фолькера Тюрка от Австрии верховным комиссаром ООН по правам человека на четырёхлетний срок. Решение принято», — цитирует ведущего заседания Генассамблеи РИА Новости.

Тюрк сменит на посту верховного комиссара экс-президента Чили Мишель Бачелет, избранную в 2018 году.

Кроме этого, у неё есть опыт работы в ООН — она занимала пост исполнительного директора структуры «ООН-женщины».

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