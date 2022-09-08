Политолог Охошин: королева Елизавета II была эпохальной фигурой

Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин прокомментировал заявление Букингемского дворца о смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

«Королева Елизавета II была эпохальной фигурой. Её приход ознаменовался, можно сказать, коренными переменами в жизни и регламенте британской монархии. Она вела до последних дней активную общественную жизнь, была в курсе событий внутри страны и на международной арене», — подчеркнул политолог.

Он отметил, что королева обладала проницательным и гибким умом и «смогла адаптироваться ко всем культурным, политическим изменениям который происходили в стране в течение последних 70 лет».

«Монарху, который займёт королевский престол (а это будет её сын Чарльз), придётся соответствовать той высокой планке, которую задала его мать», — считает эксперт.

По его мнению, принц Чарльз — старший сын королевы — непопулярен среди британцев, так как «они до сих пор связывают трагическую гибель принцессы Дианы с её замужеством и тяжёлым разводом с принцем Чарльзом».

«Британцы больше симпатизируют его старшему сыну — принцу Уильяму, который сделал блестящую военную карьеру», — сказал Охошин.

Королева Елизавета II умерла 8 сентября. Она правила страной более 70 лет.