Sky News: Меган Маркл не приедет в Балморал, куда направились члены королевской семьи

Супруги британского принца Гарри Меган Маркл не будет в шотландском замке Балморал, куда съезжаются члены королевской семьи на фоне сообщений об ухудшении состояния Елизаветы II. Об этом сообщает Sky News.

«Герцогиня Сассекская не едет в Балморал с герцогом Сассекским, Гарри совершает поездку в одиночку», — передаёт телеканал со ссылкой на источники.

Герцогиня Кембриджская Кэтрин также не едет в Абердиншир, так как должна присматривать за тремя детьми в Виндзоре, говорится в сообщении.

8 сентября Букингемский дворец сообщил, что врачи обеспокоены здоровьем королевы.

После этого сын королевы принц Уэльский Чарльз и его сын, принц Уильям, отправились в Шотландию в замок Балморал. Принц Гарри также направляется туда.

В апреле 2022 года королеве исполнилось 96 лет.