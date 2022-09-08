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Sky News: Меган Маркл не приедет в Балморал, куда направились члены королевской семьи

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Супруги британского принца Гарри Меган Маркл не будет в шотландском замке Балморал, куда съезжаются члены королевской семьи на фоне сообщений об ухудшении состояния Елизаветы II. Об этом сообщает Sky News.
Sky News: Меган Маркл не приедет в Балморал, куда направились члены королевской семьи
  • Gettyimages.ru
  • © WPA Pool

«Герцогиня Сассекская не едет в Балморал с герцогом Сассекским, Гарри совершает поездку в одиночку», — передаёт телеканал со ссылкой на источники.

Герцогиня Кембриджская Кэтрин также не едет в Абердиншир, так как должна присматривать за тремя детьми в Виндзоре, говорится в сообщении.

8 сентября Букингемский дворец сообщил, что врачи обеспокоены здоровьем королевы.

После этого сын королевы принц Уэльский Чарльз и его сын, принц Уильям, отправились в Шотландию в замок Балморал. Принц Гарри также направляется туда.

В апреле 2022 года королеве исполнилось 96 лет.

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