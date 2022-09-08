Sky News: Меган Маркл не приедет в Балморал, куда направились члены королевской семьи
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«Герцогиня Сассекская не едет в Балморал с герцогом Сассекским, Гарри совершает поездку в одиночку», — передаёт телеканал со ссылкой на источники.
Герцогиня Кембриджская Кэтрин также не едет в Абердиншир, так как должна присматривать за тремя детьми в Виндзоре, говорится в сообщении.
8 сентября Букингемский дворец сообщил, что врачи обеспокоены здоровьем королевы.
После этого сын королевы принц Уэльский Чарльз и его сын, принц Уильям, отправились в Шотландию в замок Балморал. Принц Гарри также направляется туда.
В апреле 2022 года королеве исполнилось 96 лет.