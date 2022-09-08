Принц Чарльз отправился в шотландский замок Балморал, где находится Елизавета II

Принц Уэльский Чарльз отправился в шотландский замок Балморал, где находится королева Великобритании Елизавета II.

Об этом пишет Sky News.

«Он отправился в замок вместе со своей женой Камиллой, чтобы быть рядом с матерью», — говорится в сообщении.

8 сентября Букингемский дворец сообщил, что врачи обеспокоились здоровьем королевы.