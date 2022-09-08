Принц Чарльз отправился в шотландский замок Балморал, где находится Елизавета II
Принц Уэльский Чарльз отправился в шотландский замок Балморал, где находится королева Великобритании Елизавета II.
- Gettyimages.ru
- © Jeff J Mitchell
Об этом пишет Sky News.
«Он отправился в замок вместе со своей женой Камиллой, чтобы быть рядом с матерью», — говорится в сообщении.
8 сентября Букингемский дворец сообщил, что врачи обеспокоились здоровьем королевы.
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