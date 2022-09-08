В Букингемском дворце отменили церемонию смены караула
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Как отмечается, у Букингемского дворца размещена табличка с надписью «Сегодня церемония смены караула не проводится».
8 сентября Букингемский дворец сообщил, что врачи обеспокоились здоровьем королевы и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением.
После этого сын королевы принц Уэльский Чарльз и его сын принц Уильям отправились в Шотландию в замок Балморал. Принц Гарри с женой Меган Маркл также отправляются туда.
В апреле 2022 года королеве исполнилось 96 лет.