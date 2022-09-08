В Букингемском дворце отменили церемонию смены караула

Церемония смены караула Букингемского дворца отменяется на фоне сообщений об ухудшении здоровья королевы Елизаветы II. Об этом сообщает Mirror.

Как отмечается, у Букингемского дворца размещена табличка с надписью «Сегодня церемония смены караула не проводится».

8 сентября Букингемский дворец сообщил, что врачи обеспокоились здоровьем королевы и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением.

После этого сын королевы принц Уэльский Чарльз и его сын принц Уильям отправились в Шотландию в замок Балморал. Принц Гарри с женой Меган Маркл также отправляются туда.

В апреле 2022 года королеве исполнилось 96 лет.