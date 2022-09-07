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В Латвии заявили, что запрет на въезд россиян в страны Балтии вступит в силу через 10 дней

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Запрет на въезд россиян с шенгенскими визами в страны Балтии вступит в силу в ближайшие десять дней, заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.
В Латвии заявили, что запрет на въезд россиян в страны Балтии вступит в силу через 10 дней
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Как сообщает Интерфакс со ссылкой на министра, россияне с краткосрочными шенгенскими визами не смогут пересекать внешнюю границу ЕС в балтийских странах, «будь то аэропорт, сухопутная, а возможно, и морская граница».

Оценивая эффективность новых ограничений, Ринкевич отметил, что эти страны чаще всего используются гражданами России для въезда на территорию Евросоюза.

«Это решение имеет как силовой, так и морально-политический аспект», — добавил он.

Ранее Ринкевич заявил, что Латвия, Литва и Эстония договорились об ограничении въезда россиян.

Исключения сделают для водителей фур, дипломатов и въезжающих по семейным и гуманитарным обстоятельствам.

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