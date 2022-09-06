Трасс приняла приглашение Зеленского посетить Украину в скором времени

Украинский президент Владимир Зеленский и новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс провели разговор, в ходе которого Зеленский пригласил Трасс посетить Украину, приглашение она приняла.

«Я стал первым иностранным лидером, который провёл разговор с недавно избранным премьером Лиз Трасс. Пригласил её на Украину», — приводит РИА Новости слова Зеленского в Twitter.

В ходе переговоров, как отмечается на сайте британского правительства, Трасс заверила Зеленского, что Украина может рассчитывать на помощь Британии в долгосрочной перспективе.

«Премьер-министр сказала, что она с нетерпением ожидает совместной работы с президентом в ближайшие недели и месяцы и была рада принять приглашение посетить президента Зеленского на Украине в ближайшее время», — говорится в релизе.

6 сентября Лиз Трасс официально вступила в должность главы правительства Соединённого Королевства.