Бизнесмен Ротенберг: мир поменялся, глобализация закончилась

Российский предприниматель Аркадий Ротенберг выразил уверенность, что эпохе глобализации в мире пришёл конец. Об этом он заявил РБК на Восточном экономическом форуме.

По его мнению, мир изменился и больше не будет прежним.

«Мир сегодня поменялся, он уже обратно не вернется. Такого, как было, однополярного мира уже не будет. Глобализация закончилась», — заявил Ротенберг.

Бизнесмен также высказался о всё большей заинтересованности России в восточном рынке.

«Восточный рынок интересен нам испокон веков, его надо осваивать, хотя, конечно, это риск», — подчеркнул Ротенберг.

По его мнению, Китай является сложным переговорщиком, который не станет делать ничего без собственной выгоды.

Что касается Индии, отметил бизнесмен, то она является более «разговорчивым» партнёром, но тем не менее сложным.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что торговый оборот между Россией и Китаем в 2022 году растёт колоссальными темпами.