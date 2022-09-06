Sky News: в Лондоне после избрания Трасс премьером прошла акция протеста

Порядка 100 человек устроили протесты в Лондоне из-за повышения цен на электроэнергию на фоне избрания премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.

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