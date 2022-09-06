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Sky News: в Лондоне после избрания Трасс премьером прошла акция протеста

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Порядка 100 человек устроили протесты в Лондоне из-за повышения цен на электроэнергию на фоне избрания премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.
Sky News: в Лондоне после избрания Трасс премьером прошла акция протеста
  • Gettyimages.ru
  • © Guy Smallman

Об этом сообщает Sky News.

Как говорится в материале, демонстранты вечером 5 сентября собрались у резиденции главы правительства в Лондоне.

Они перекрыли транспорту проезд по центральной улице Уайтхолл.

Отмечается, что собравшиеся выкрикивали лозунги «Счета растут!» и «Долой Трасс!».

Ранее стало известно, что Трасс стала новым премьер-министром Великобритании, получив голоса более 80 тыс. членов Консервативной партии.

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