Sky News: в Лондоне после избрания Трасс премьером прошла акция протеста
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Об этом сообщает Sky News.
Как говорится в материале, демонстранты вечером 5 сентября собрались у резиденции главы правительства в Лондоне.
Они перекрыли транспорту проезд по центральной улице Уайтхолл.
Отмечается, что собравшиеся выкрикивали лозунги «Счета растут!» и «Долой Трасс!».
Ранее стало известно, что Трасс стала новым премьер-министром Великобритании, получив голоса более 80 тыс. членов Консервативной партии.