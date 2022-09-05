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Макрон поздравил Трасс с победой на выборах

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Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Лиз Трасс с победой на выборах премьер-министра Великобритании.
Макрон поздравил Трасс с победой на выборах
  • Gettyimages.ru

«Я говорю Лиз Трасс «Добро пожаловать», я выражаю ей поздравления из Франции», — приводит РИА Новости слова Макрона по итогам видеоконференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

По его словам, стороны должны активно сотрудничать в сфере энергетики и по другим вопросам.

Он добавил, что сделает всё для продолжения доверительного сотрудничества с Британией.

Ранее Трасс заявила, что на данный момент не ясно, является ли Макрон другом Британии.

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