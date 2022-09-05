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В Словакии распалась правительственная коалиция

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Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил о распаде правительственной коалиции. Его заявление привело Словацкое радио.
В Словакии распалась правительственная коалиция
  • globallookpress.com

Распад коалиции, в которую входили правоцентристская партия «Обычные люди и независимые личности» (ОЛНЛ), либерально-консервативная партия «За людей», либеральная партия «Свобода и солидарность» (СиС) и правоцентристское политическое движение «Мы — семья», произошёл из-за ухода либералов.

«Правительственная коалиция распалась в связи с выходом из нее СиС», — цитирует его ТАСС.

В июле президент Италии Серджо Маттарелла подписал декрет о роспуске парламента после того, как премьер-министр Марио Драги подал в отставку.

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