В МИД Ирана сообщили о возможности закрыть большую часть потребностей Европы в энергетике

Иран сможет обеспечить большую часть потребностей Европы в сфере энергетики при условии заключения соглашения по ядерной сделке, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.

Об этом сообщает IRNA.

«Иран сохранил своё присутствие на энергетическом рынке и может помочь решить проблемы Европы в области энергетики», – заявил представитель иранского МИД.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что ни одна европейская страна не может выдержать текущий энергетический кризис, в том числе текущие цены на газ.

Кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на мировом рынке нефти.