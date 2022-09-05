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В МИД Ирана сообщили о возможности закрыть большую часть потребностей Европы в энергетике

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Иран сможет обеспечить большую часть потребностей Европы в сфере энергетики при условии заключения соглашения по ядерной сделке, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.
В МИД Ирана сообщили о возможности закрыть большую часть потребностей Европы в энергетике
  • РИА Новости

Об этом сообщает IRNA.

«Иран сохранил своё присутствие на энергетическом рынке и может помочь решить проблемы Европы в области энергетики», – заявил представитель иранского МИД.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что ни одна европейская страна не может выдержать текущий энергетический кризис, в том числе текущие цены на газ.

Кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на мировом рынке нефти.

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