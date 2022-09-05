В МИД Ирана сообщили о возможности закрыть большую часть потребностей Европы в энергетике
- РИА Новости
Об этом сообщает IRNA.
«Иран сохранил своё присутствие на энергетическом рынке и может помочь решить проблемы Европы в области энергетики», – заявил представитель иранского МИД.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что ни одна европейская страна не может выдержать текущий энергетический кризис, в том числе текущие цены на газ.
Кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на мировом рынке нефти.