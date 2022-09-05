Diaria de Sevilla: при крушении в Балтийском море погиб владелец Quick Air и его семья
«Семья Гриземанн летела на частном самолёте со своими двумя собаками. Сам Гриземанн пилотировал самолёт», — сообщает испанская газета Diaria de Sevilla.
Помимо самого бизнесмена, который пилотировал транспортное средство, на борту находились его жена и двое детей — семья направлялась в Германию.
После взлёта в Хересе пилот сообщил о проблемах с давлением в кабине.
Ранее газета Bild сообщала, что небольшой самолёт Cessna упал в Балтийское море.
Береговая охрана Швеции направила на место спасательные самолёты, катера и вертолёт.
По разным данным, на борту самолёта находилось от четырёх до шести человек.