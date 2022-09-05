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Diaria de Sevilla: при крушении в Балтийском море погиб владелец Quick Air и его семья

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При крушении самолёта в Балтийском море у берегов Латвии погиб погиб владелец компании аэротакси и медицинских самолетов Quick Air по фамилии Гриземанн и его семья.

«Семья Гриземанн летела на частном самолёте со своими двумя собаками. Сам Гриземанн пилотировал самолёт», — сообщает испанская газета Diaria de Sevilla.

Помимо самого бизнесмена, который пилотировал транспортное средство, на борту находились его жена и двое детей — семья направлялась в Германию.

После взлёта в Хересе пилот сообщил о проблемах с давлением в кабине.

Ранее газета Bild сообщала, что небольшой самолёт Cessna упал в Балтийское море

Береговая охрана Швеции направила на место спасательные самолёты, катера и вертолёт.

По разным данным, на борту самолёта находилось от четырёх до шести человек.

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