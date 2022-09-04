Эфиопия может обратиться к России за спутниковыми снимками Голубого Нила
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Об этом сообщил РИА Новости посол африканской страны в Москве Алемайеху Тегену.
Он напомнил, что недавно завершилась третья очередь заполнения плотины, вторая турбина начала выработку электроэнергии.
Дипломат подчеркнул, что это «никак не повлияло на страны ниже по течению».
«Наоборот, в Судане случилось наводнение. Это показывает, что никакого влияния плотина не оказывает на Судан и Египет», — отметил посол.
Эфиопия ценит предложения России о техподдержке, сказал Тегену.
«В случае возникновения необходимости мы обязательно обратимся к России. Я знаю про это предложение, думаю, что мы можем его рассмотреть в будущем», — заявил он.