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Эфиопия может обратиться к России за спутниковыми снимками Голубого Нила

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Эфиопия может обратиться к России за технической помощью в предоставлении спутниковых снимков для отслеживания уровня воды в Голубом Ниле на фоне претензий Судана и Египта к заполнению Эфиопией плотины «Возрождение».
Эфиопия может обратиться к России за спутниковыми снимками Голубого Нила
  • Gettyimages.ru
  • © John Elk

Об этом сообщил РИА Новости посол африканской страны в Москве Алемайеху Тегену.

Он напомнил, что недавно завершилась третья очередь заполнения плотины, вторая турбина начала выработку электроэнергии.

Дипломат подчеркнул, что это «никак не повлияло на страны ниже по течению».

«Наоборот, в Судане случилось наводнение. Это показывает, что никакого влияния плотина не оказывает на Судан и Египет», — отметил посол.

Эфиопия ценит предложения России о техподдержке, сказал Тегену.

«В случае возникновения необходимости мы обязательно обратимся к России. Я знаю про это предложение, думаю, что мы можем его рассмотреть в будущем», — заявил он.

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