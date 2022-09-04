NHK: в Японии из-за тайфуна более 4 тыс. домов остались без электричества
Как передаёт ТАСС, в данный момент проводятся восстановительные работы.
Ранее власти Окинавы рекомендовали эвакуироваться более 100 тыс. жителей префектуры на фоне экстремальных погодных условий и угрозы схождения оползней.
20 апреля Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций заявил, что тропические тайфуны начали проявлять активность на Дальнем Востоке значительно раньше средних сроков — уже со второй декады апреля.