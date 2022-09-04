NHK: в Японии из-за тайфуна более 4 тыс. домов остались без электричества

В префектуре Окинава на юге Японии около 4,3 тыс. жилых домов остались без электричества из-за штормового ветра, который вызван тайфуном «Хиннамнор». Об этом сообщил телеканал NHK.