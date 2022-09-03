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Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

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Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры.
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что в ходе беседы президент Турции выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента СССР Михаила Горбачёва.

«Подтверждён настрой на расширение торгово-экономических связей, включая продвижение совместных стратегических проектов в сфере энергетики. Затронута также ситуация на Украине. Реджеп Тайип Эрдоган отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Рассмотрен ход реализации заключённой в Стамбуле 22 июля при посредничестве президента Турции «зерновой сделки», — отмечается в заявлении.

Ранее в Кремле заявили, что позиция Турции по Крыму не мешает сотрудничеству Москвы и Анкары.

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