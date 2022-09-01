Специалисты обнаружили перуанский вариант оспы обезьян

Исследователи Национального института здравоохранения Перу выявили новый вариант вируса оспы обезьян.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на институт.

«Специалисты института выявили перуанскую группу вариантов вируса оспы обезьян, названную B.1.6», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в институте провели секвенирование 160 геномов оспы обезьян, из которых 122 соответствуют группе B.1.6, происходящей из Лимы.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что число случаев заболевания человека оспой обезьян в мире превысило 50 тыс.