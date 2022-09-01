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Специалисты обнаружили перуанский вариант оспы обезьян

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Исследователи Национального института здравоохранения Перу выявили новый вариант вируса оспы обезьян.
Специалисты обнаружили перуанский вариант оспы обезьян
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на институт.

«Специалисты института выявили перуанскую группу вариантов вируса оспы обезьян, названную B.1.6», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в институте провели секвенирование 160 геномов оспы обезьян, из которых 122 соответствуют группе B.1.6, происходящей из Лимы. 

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что число случаев заболевания человека оспой обезьян в мире превысило 50 тыс.

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