Специалисты обнаружили перуанский вариант оспы обезьян
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на институт.
«Специалисты института выявили перуанскую группу вариантов вируса оспы обезьян, названную B.1.6», — говорится в заявлении.
Уточняется, что в институте провели секвенирование 160 геномов оспы обезьян, из которых 122 соответствуют группе B.1.6, происходящей из Лимы.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что число случаев заболевания человека оспой обезьян в мире превысило 50 тыс.