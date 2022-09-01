Лукашенко заявил, что между Зеленским и украинскими военными зреет конфликт
- РИА Новости
«Всё зависит на Украине уже не от президента. Зависит от военных. Они погибают там. Они видят, что это бесперспективно», — заявил Лукашенко во время открытого урока истории в школах и вузах страны.
По его мнению, поляки «потирают руки и делят» Западную Украину.
Лукашенко также подчеркнул, что в ближайшее время наступит развязка.
Ранее Лукашенко заявил о поддержке действий России на Украине.
Белорусский лидер также призывал к прекращению конфликта на Украине во избежание ядерной войны.