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Лукашенко заявил, что между Зеленским и украинскими военными зреет конфликт

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между украинским лидером Владимиром Зеленским и военными Украины зреет конфликт, развязка которого наступит в скором времени. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.
Лукашенко заявил, что между Зеленским и украинскими военными зреет конфликт
  • РИА Новости

«Всё зависит на Украине уже не от президента. Зависит от военных. Они погибают там. Они видят, что это бесперспективно», — заявил Лукашенко во время открытого урока истории в школах и вузах страны.

По его мнению, поляки «потирают руки и делят» Западную Украину.

Лукашенко также подчеркнул, что в ближайшее время наступит развязка.

Ранее Лукашенко заявил о поддержке действий России на Украине.

Белорусский лидер также призывал к прекращению конфликта на Украине во избежание ядерной войны.

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