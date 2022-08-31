Журналист TAC напомнил о пророчестве Трампа о зависимости Европы от энергоресурсов России

Пророчество экс-президента США Дональда Трампа о зависимости Европы от российских нефти и газа сбылось. Об этом заявил Род Дреер в статье в The American Conservative.

«Вы помните, как немецкие дипломаты в ООН хихикали, когда президент Трамп предупредил их, что они пожалеют о том, что так зависят от российской нефти и газа?» — пишет он.

Дреер добавил, что европейские лидеры поставили экономику на грань краха, который может произойти предстоящей зимой.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.