Канцлер Германии Шольц заявил, что немцы в долгу перед Горбачёвым
- Legion-Media
«Мы, немцы, в огромном долгу перед ним, потому что его политика перестройки заложила основу для преодоления холодной войны, расчистки пограничных деревьев и воссоединения Европы и Германии», — написал Шольц в Twitter.
Он назвал Горбачёва смелым реформатором, дальновидным политиком и государственным деятелем.
О смерти бывшего президента СССР Михаила Горбачёва стало известно 30 августа.
Он скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни.