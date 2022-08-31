Канцлер Германии Шольц заявил, что немцы в долгу перед Горбачёвым

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил соболезнования в связи со смертью первого президента СССР Михаила Горбачёва и отметил, что немцы в долгу перед ним.

«Мы, немцы, в огромном долгу перед ним, потому что его политика перестройки заложила основу для преодоления холодной войны, расчистки пограничных деревьев и воссоединения Европы и Германии», — написал Шольц в Twitter.

Он назвал Горбачёва смелым реформатором, дальновидным политиком и государственным деятелем.

О смерти бывшего президента СССР Михаила Горбачёва стало известно 30 августа.

Он скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни.