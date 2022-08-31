Байден выразил соболезнования в связи со смертью Горбачёва
Он назвал Горбачёва редким лидером, обладающим мужеством рискнуть карьерой для достижения «иного будущего».
«Это были действия редкого лидера — человека, обладавшего воображением, чтобы увидеть возможность иного будущего... Результатом стал более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей», — говорится в заявлении американского лидера, опубликованного на сайте Белого дома.
В заключении Байден выразил соболезнования семье и близким Горбачёва, а также всем людям, которые «выиграли от его веры в лучший мир».
Ранее сообщалось, что Горбачёв скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования по случаю смерти экс-президента СССР.
По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путин утром направит официальную телеграмму родным и близким Горбачёва.