Байден выразил соболезнования в связи со смертью Горбачёва

Президент США Джо Байден выразил соболезнования от имени администрации Соединённых Штатов в связи со смертью экс-президента СССР Михаила Горбачёва.

Он назвал Горбачёва редким лидером, обладающим мужеством рискнуть карьерой для достижения «иного будущего».

«Это были действия редкого лидера — человека, обладавшего воображением, чтобы увидеть возможность иного будущего... Результатом стал более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей», — говорится в заявлении американского лидера, опубликованного на сайте Белого дома.

В заключении Байден выразил соболезнования семье и близким Горбачёва, а также всем людям, которые «выиграли от его веры в лучший мир».

Ранее сообщалось, что Горбачёв скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования по случаю смерти экс-президента СССР.

По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путин утром направит официальную телеграмму родным и близким Горбачёва.