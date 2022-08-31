Глава МИД Британии Трасс напомнила о вкладе Горбачёва в глобальную безопасность
«Горбачёв был выдающимся государственным деятелем, который внес значительный вклад в глобальную безопасность и стабильность, работая с западными лидерами над окончанием холодной войны», — написала она в своём Twitter.
По словам главы британской дипломатии, его «наследие сотрудничества и мира» должно возобладать.
Ранее сообщалось, что Горбачёв скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования по случаю смерти экс-президента СССР.
По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путин утром направит официальную телеграмму родным и близким Горбачёва.