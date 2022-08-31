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Глава МИД Британии Трасс напомнила о вкладе Горбачёва в глобальную безопасность

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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс напомнила о вкладе экс-президента СССР Михаила Горбачёва в глобальную безопасность и стабильность.

«Горбачёв был выдающимся государственным деятелем, который внес значительный вклад в глобальную безопасность и стабильность, работая с западными лидерами над окончанием холодной войны», — написала она в своём Twitter.

По словам главы британской дипломатии, его «наследие сотрудничества и мира» должно возобладать.

Ранее сообщалось, что Горбачёв скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования по случаю смерти экс-президента СССР.

По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путин утром направит официальную телеграмму родным и близким Горбачёва.

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