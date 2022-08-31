Гутерреш выразил соболезнования семье Горбачёва от имени ООН

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования семье экс-президента СССР Михаила Горбачёва от имени Всемирной организации.

«Я глубоко опечален известием о кончине Михаила Горбачёва, единственного в своём роде государственного деятеля, изменившего ход истории. Он сделал больше, чем кто-либо другой, для мирного окончания холодной войны», — приводит РИА Новости заявление Гутерреша.

Он выразил искренние соболезнования семье Горбачёва от имени Всемирной организации, а также народу и правительству Российской Федерации.

Ранее агентство сообщало, что Горбачёв скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни.

Президент России Владимир Путин также выразил соболезнования по случаю смерти экс-президента СССР. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путин утром направит официальную телеграмму родным и близким Горбачёва.