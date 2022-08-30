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Лавров провёл переговоры с главой МИД ЮАР

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.
Лавров провёл переговоры с главой МИД ЮАР
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«Собеседники обменялись мнениями по основным вопросам двусторонних отношений и актуальным проблемам международной повестки дня, включая ситуацию на Украине. С российской стороны была отмечена ответственная позиция Претории, выступающей против попыток коллективного Запада втянуть африканские государства в противостояние с Россией», — отмечается в заявлении.

В российском МИД отметили, что также была подтверждена заинтересованность Москвы и Претории в дальнейшем поступательном развитии двустороннего политического диалога.

Ранее сообщалось, что главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И провели переговоры на полях мероприятий АСЕАН в Камбодже.

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