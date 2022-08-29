Компания Logitech начала выход с российского рынка
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По его словам, после приостановки деятельности компания внимательно следила за ситуацией, но текущие обстоятельства не позволяют производителю «продолжить бизнес, как ранее».
«Мы поддерживали наших сотрудников всё это время, однако из-за нестабильности ситуации мы начали процесс по сворачиванию оставшегося бизнеса в России», — приводит РИА Новости слова Старки.
Он добавил, что компания рассчитывает вернуться в Россию, когда появятся «подходящие условия».
Ранее стало известно, что американская компания Dell Technologies полностью ушла с российского рынка.