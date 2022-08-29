Компания Logitech начала выход с российского рынка

Швейцарская компания Logitech, занимающаяся производством компьютерной периферии, приняла решение покинуть российский рынок. Об этом сообщил представитель пресс-службы организации Бен Старки.

По его словам, после приостановки деятельности компания внимательно следила за ситуацией, но текущие обстоятельства не позволяют производителю «продолжить бизнес, как ранее».

«Мы поддерживали наших сотрудников всё это время, однако из-за нестабильности ситуации мы начали процесс по сворачиванию оставшегося бизнеса в России», — приводит РИА Новости слова Старки.

Он добавил, что компания рассчитывает вернуться в Россию, когда появятся «подходящие условия».

Ранее стало известно, что американская компания Dell Technologies полностью ушла с российского рынка.