Автомобиль принцессы Дианы Ford продали на аукционе за $851 тысячу
- Gettyimages.ru
- © Bettmann
Как сообщает РИА Новости, изначально авто было белого цвета, но после его перекрасили в чёрный из соображений безопасности. В нём также установили дополнительное зеркало заднего вида для сотрудника охраны и радиоприёмник в бардачке.
«Зарегистрированный 23 августа 1985 года, этот RS Turbo Series 1 и его знаменитого водителя в течение следующих нескольких лет часто фотографировали возле бутиков Челси и ресторанов Кенсингтона», — приводит агентство заявление аукциона.
Диана Спенсер погибла в автокатастрофе в 1997 году. Расследование показало, что ДТП было трагической случайностью.
В 2021 году исполнилось 60 лет со дня рождения принцессы Уэльской Дианы.
Народную любовь и титул королевы людских сердец Диана завоевала тем, что активно занималась благотворительностью и общественной деятельностью.