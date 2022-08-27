Глава Минздрава ФРГ допустил рост смертности от COVID-19 осенью

Осенью ситуация с коронавирусной инфекцией в Германии может усугубиться, заявил глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах.

В интервью Welt am Sonntag он отметил, что уровень заболеваемости возрастёт, как только люди начнут проводить меньше времени на свежем воздухе.

«Тогда с кадровыми сложностями столкнутся компании и критическая инфраструктура, например больницы. Нас ждут трудные времена», — сказал министр.

На данный момент в стране от коронавируса ежедневно умирают от 100 до 150 пациентов.

«Меня беспокоит, что это число может вырасти», — сказал Лаутербах.

В июле сообщалось, что вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заболел коронавирусной инфекцией.

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок получила положительный результат теста на COVID-19.