Индия выступает за вступление Аргентины в БРИКС

Индийская сторона полностью поддерживает вступление Аргентины в БРИКС, сообщило Министерство иностранных дел латиноамериканской страны.

26 августа состоялась встреча глав МИД Аргентины и Индии Сантьяго Кафьеро и Субраманьям Джайшанкар.

«Во время двусторонней встречи глава МИД Индии подтвердил поддержку его страны в отношении вступления Аргентины в БРИКС», — приводит заявление РИА Новости.

Отмечается, что в ходе двусторонней встречи стороны отметили рост сотрудничества Аргентины и Индии в сфере высоких технологий, коммуникаций, продовольственной безопасности и энергетики.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС.

Глава БРИКС Пурнима Ананд также отметила, что к форуму могут в скором времени присоединиться Турция, Египет и Саудовская Аравия.