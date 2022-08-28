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Участница крестного хода в Белграде: совместные мероприятия с россиянами нас воодушевляют

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Елизавета Комарова
По мнению участницы крестного хода в Белграде за единство страны, председателя общественной организации «Союз православных женщин» Александры Кнез-Милойкович, совместные мероприятия с россиянами воодушевляют сербов.

«Все мы, организаторы этого мероприятия и его участники, с радостью восприняли известие о том, что наши русские братья организуют автопробег в Москве в качестве поддержки нашей борьбы против оккупации Белграда содомитами из Европы. Я чувствую эту общую позитивную энергию, исходящую от наших славянских русских братьев, и с нетерпением жду их обращения к нам после автопробега в знак дружбы и поддержки сербского народа», — сказала Кнез-Милойкович в комментарии RT.

В воскресенье, 28 августа, в Москве стартовал автопробег, который завершится видеосвязью с Белградом.

Участники московского мероприятия передадут эстафету столице Сербии, где начнётся масштабное шествие за единство страны и традиционные ценности.

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