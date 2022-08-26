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Израильские F-16 нанесли удар по сирийскому научному центру

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Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров заявил, что израильские F-16 нанесли удар по сирийскому научному центру в районе Масьяфа.
Израильские F-16 нанесли удар по сирийскому научному центру
  • AP
  • © Ariel Schalit

«25 августа с 19:16 до 19:30 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из восточной части Средиземного моря нанесли удар четырьмя крылатыми ракетами и 16 управляемыми авиационными бомбами по объектам на территории Сирийского научно-исследовательского центра в городе Масьяф», — цитирует его РИА Новости.

По словам Егорова, дежурными силами ПВО ВС Сирии из комплексов «Панцирь-С1» и «С-75» уничтожены две ракеты и семь управляемых авиационных бомб.

Он отметил, что в результате израильских авиаударов получили повреждения склады специального оборудования Сирийского научно-исследовательского центра.

25 августа сообщалось, что система ПВО Сирии отражала удары вражеских целей в небе над Масьяфом.

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