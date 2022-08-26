Глава Минобороны Израиля провёл переговоры с помощником президента США

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц в Вашингтоне провёл переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны ведомства, они обсудили положения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

«Ганц встретился с Салливаном, в ходе встречи стороны обсудили иранское ядерное соглашение, а также необходимость укрепления оборонного сотрудничества между Израилем, США и странами региона. Министр сказал Салливану, что Израиль выступает против ядерного соглашения в виде, представленном соответствующим сторонам, и выделил ряд положений, которые имеют решающее значение для предотвращения получения Ираном ядерного оружия», — говорится в заявлении.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани Чафи заявил, что иранская сторона получила ответ США по ядерной сделке.