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Глава Минобороны Израиля провёл переговоры с помощником президента США

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Глава Минобороны Израиля Бени Ганц в Вашингтоне провёл переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.
Глава Минобороны Израиля провёл переговоры с помощником президента США
  • AFP
  • © GPO

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны ведомства, они обсудили положения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

«Ганц встретился с Салливаном, в ходе встречи стороны обсудили иранское ядерное соглашение, а также необходимость укрепления оборонного сотрудничества между Израилем, США и странами региона. Министр сказал Салливану, что Израиль выступает против ядерного соглашения в виде, представленном соответствующим сторонам, и выделил ряд положений, которые имеют решающее значение для предотвращения получения Ираном ядерного оружия», — говорится в заявлении.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани Чафи заявил, что иранская сторона получила ответ США по ядерной сделке.

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