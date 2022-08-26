В Японии рекордное число людей лечатся от коронавируса на дому

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии заявило, что в стране рекордное число людей лечатся от коронавируса на дому.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на ведомство, на дому в Японии в настоящий момент лечатся от коронавируса более 1,56 млн человек. Это самый высокий показатель за все время пандемии.

Вместе с этим сообщается, что за минувшие сутки по всей стране было выявлено по крайней мере 192 тыс. новых случаев COVID-19, по крайней мере 321 человек умер из-за вируса.

21 августа сообщалось, что премьер-министр Японии Фумио Кисида заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.