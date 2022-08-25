МИД России иронично прокомментировал видео с нетрезвым сотрудником посольства США в Москве

Министерство иностранных дел России с иронией прокомментировало появившееся в сети видео, в котором нетрезвый сотрудник посольства США в Москве рано утром возвращается в здание американской дипмиссии под песню In The Army Now.

«Призываем Госдеп доплачивать сотрудникам американского посольства в Москве за невыносимые условия работы. Борьба с нами — дело изматывающее», — говорится в сообщении МИД.

На видео, которое было снято ещё в июле, мужчина с трудом стоит на ногах и падает, возвращаясь в посольство США.

По информации RТ, на видео запечатлён Наварро Николас Сторми — бывший морпех американской армии, который сейчас является сотрудником охраны в посольстве США в Москве.