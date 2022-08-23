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Премьер-министр Финляндии Марин заявила о замедлении выдачи виз россиянам

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Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о замедлении процесса выдачи виз россиянам.
Премьер-министр Финляндии Марин заявила о замедлении выдачи виз россиянам
  • AP

Об этом пишет Yle.

«Скажу прямо, мы замедлили выдачу виз россиянам», — отметила Марин.

По её словам, Финляндия занимает «жёсткую позицию», иначе транзит через страну продолжится или даже увеличится.

При этом Марин подчеркнула, что Финляндии не намерена прерывать родственные связи между людьми, проживающими по обе стороны границы.

Как сообщалось, министры иностранных дел 27 государств — членов Евросоюза обсудят 30 августа единый подход касательно вопроса выдачи виз для российских граждан.

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