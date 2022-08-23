Профессор ВШЭ объяснил снижение курса евро к доллару

Профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган объяснил снижение курса евро к доллару инфляционным давлением в регионе.

В беседе с телеканалом «360» Коган рассказал, что Европа испытывает сильную инфляцию, вызванную рядом причин, среди которых — энергетический кризис.

«Цена на газ в Европе уже выше трёх тысяч долларов за тысячу кубометров, это очень много. Соответственно, улетают цены на электричество, банкротятся компании, корпорации, или по крайней мере им достаточно тяжело. Многие на грани убыточности. Довольно большие проблемы с экономикой Европы», — пояснил он.

Он также предположил, что со временем экономические проблемы перерастут в социальные, люди начнут просить пособия, а средств для этого в Европе не будет.

По мнению Когана, что евро может упасть ещё на 6-7%, но в итоге Европа хоть и с трудом, но справится с трудностями.

Ранее ТАСС со ссылкой на данные Forex Capital Markets сообщало, что курс евро к доллару опустился ниже $0,9935 впервые с декабря 2002 года.