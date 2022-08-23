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Госдеп призвал граждан США срочно покинуть Украину

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Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Украину из-за возможности активизации военных действий.
Госдеп призвал граждан США срочно покинуть Украину
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в сообщении на сайте американского посольства в Киеве.

«В Госдепартаменте есть информация, что Россия активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

Посольство также дало рекомендации на случай попадания под обстрел.

В диппредставительстве добавили, что ситуация с безопасностью на всей территории Украины крайне нестабильна и условия могут ухудшиться без предупреждения.

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