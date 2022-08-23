Госдеп призвал граждан США срочно покинуть Украину

Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Украину из-за возможности активизации военных действий.

Об этом говорится в сообщении на сайте американского посольства в Киеве.

«В Госдепартаменте есть информация, что Россия активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

Посольство также дало рекомендации на случай попадания под обстрел.

В диппредставительстве добавили, что ситуация с безопасностью на всей территории Украины крайне нестабильна и условия могут ухудшиться без предупреждения.