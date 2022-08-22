Небензя призвал «ядерную пятёрку» исполнять принцип неприемлемости ядерной войны

Российская сторона призывает ядерные державы сохранять приверженность принципу, что ядерная война не должна быть развязана, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

По его словам, Россия выступила с инициативой переподтвердить принцип, что ядерная война никогда не должна быть развязана.

Поспред подчеркнул, что в заявлении также подчёркнута необходимость недопущения любой военной конфронтации между ядерными державами.

«Крайне важно, чтобы все подписанты заявления на деле демонстрировали приверженность этим положениям», — приводит РИА Новости слова Небензи на заседании СБ ООН.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что на данный момент риск ядерного конфликта стал самым серьёзным за последние десятилетия.