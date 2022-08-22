Небензя призвал «ядерную пятёрку» исполнять принцип неприемлемости ядерной войны
- AP
По его словам, Россия выступила с инициативой переподтвердить принцип, что ядерная война никогда не должна быть развязана.
Поспред подчеркнул, что в заявлении также подчёркнута необходимость недопущения любой военной конфронтации между ядерными державами.
«Крайне важно, чтобы все подписанты заявления на деле демонстрировали приверженность этим положениям», — приводит РИА Новости слова Небензи на заседании СБ ООН.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что на данный момент риск ядерного конфликта стал самым серьёзным за последние десятилетия.