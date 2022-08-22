Власти Малайзии арестовали российский танкер «Приморье» с экипажем из России. Судно, находящееся в 24 милях от берегов малайзийской провинции Джохор, арестовано за якорную стоянку на территории исключительной экономической зоны Малайзии без разрешения властей.

По данным специализированного портала «Морской бюллетень», танкер находился на якорной стоянке вне территориальных вод Малайзии, ожидая нового заказа.

Судно было арестовано Морским правоохранительным агентством Малайзии.

Как заявил РИА Новости главный редактор «Морского бюллетеня» Михаил Войтенко, экипаж судна состоит из 21 гражданина России.

«Танкер стоял на якоре среди множества торговых судов, также ожидавших в этом районе новых заказов на перевозки», — заявил он.

При этом в Малайзии заявили, что у остальных судов были разрешения на якорную стоянку в данном районе.

В июле сообщалось, что суд в Индии арестовал российский сухогруз по иску эстонской компании якобы за неуплату предоставленного топлива.