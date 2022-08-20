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В Анталье 25 человек пострадали в результате столкновения двух автобусов

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По меньшей мере 25 человек пострадали в результате ДТП с двумя автобусами в турецкой курортной провинции Анталье. Об этом сообщил телеканал ТРТ.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление телеканала, в Аланье автобус, направлявшийся в отель за туристами, врезался в другой автобус.

Из 25 пострадавших двое получили тяжёлые травмы и госпитализированы.

«По предварительным данным, среди пострадавших в ДТП граждан России нет», — сказали в дипмиссии агентству.

Ранее сообщалось, что шесть человек получили травмы в результате аварии в турецком Кайсери, в ходе которой перевернулся автобус.

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