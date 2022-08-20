В Анталье 25 человек пострадали в результате столкновения двух автобусов
Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление телеканала, в Аланье автобус, направлявшийся в отель за туристами, врезался в другой автобус.
Из 25 пострадавших двое получили тяжёлые травмы и госпитализированы.
«По предварительным данным, среди пострадавших в ДТП граждан России нет», — сказали в дипмиссии агентству.
Ранее сообщалось, что шесть человек получили травмы в результате аварии в турецком Кайсери, в ходе которой перевернулся автобус.