Rzeczpospolita: Польша многократно снизила количество выдаваемых россиянам виз
- AP
- © Michal Dyjuk
В материале говорится, что с 24 февраля по 9 августа россиянам было выдано 4513 виз.
Среди них — 813 рабочих, 659 гуманитарных виз, 14 туристических, ещё одна была выдана обучающемуся в стране студенту.
При этом за весь прошлый год граждане России получили 31 297 документов, в том числе 17 388 рабочих, около тысячи учебных и 95 туристических.
Ранее сообщалось, что власти Латвии планируют не продлевать виды на жительство (ВНЖ) россиянам и ограничить въезд граждан России в республику по шенгенским визам.