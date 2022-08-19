Rzeczpospolita: Польша многократно снизила количество выдаваемых россиянам виз

Консульские учреждения Польши многократно снизили количество выдаваемых россиянам виз с момента начала спецоперации на Украине, пишет Rzeczpospolita со ссылкой на данные МИД Польши.

В материале говорится, что с 24 февраля по 9 августа россиянам было выдано 4513 виз.

Среди них — 813 рабочих, 659 гуманитарных виз, 14 туристических, ещё одна была выдана обучающемуся в стране студенту.

При этом за весь прошлый год граждане России получили 31 297 документов, в том числе 17 388 рабочих, около тысячи учебных и 95 туристических.

Ранее сообщалось, что власти Латвии планируют не продлевать виды на жительство (ВНЖ) россиянам и ограничить въезд граждан России в республику по шенгенским визам.