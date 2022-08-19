Генсек НАТО примет участие в онлайн-саммите «Крымской платформы»
- AP
- © Olivier Matthys
Выступление генерального секретаря состоится 23 августа и будет транслироваться в прямом эфире на веб-сайте НАТО.
В МИД Украины заявили, что своё участие в онлайн-саммите, на котором обсуждается вопрос возвращения контроля над Крымом, подтвердили десятки стран и международных организаций.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.