Генсек НАТО примет участие в онлайн-саммите «Крымской платформы»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг примет участие во втором онлайн-саммите «Крымской платформы». Об этом сообщила пресс-служба альянса.

Выступление генерального секретаря состоится 23 августа и будет транслироваться в прямом эфире на веб-сайте НАТО.

В МИД Украины заявили, что своё участие в онлайн-саммите, на котором обсуждается вопрос возвращения контроля над Крымом, подтвердили десятки стран и международных организаций.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.