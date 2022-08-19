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Генсек НАТО примет участие в онлайн-саммите «Крымской платформы»

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг примет участие во втором онлайн-саммите «Крымской платформы». Об этом сообщила пресс-служба альянса.
Генсек НАТО примет участие в онлайн-саммите «Крымской платформы»
  • AP
  • © Olivier Matthys

Выступление генерального секретаря состоится 23 августа и будет транслироваться в прямом эфире на веб-сайте НАТО.

В МИД Украины заявили, что своё участие в онлайн-саммите, на котором обсуждается вопрос возвращения контроля над Крымом, подтвердили десятки стран и международных организаций.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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