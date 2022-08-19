Володин: Вашингтон обрекает Европу на голод, холод и изоляцию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США готовы сделать всё, чтобы сохранить власть над миром, жертвуя благосостоянием граждан и экономикой Европы.

По его словам, Вашингтон обрекает Европу на голод, холод и изоляцию.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«В США газ сегодня стоит $333 за 1 тыс. кубометров. Сам же Вашингтон продаёт его Европе в 7,3 раза дороже, делая экономику стран ЕС неконкурентоспособной», — говорится в сообщении.

Володин также отметил, что инфляция в еврозоне достигла рекордных значений — 8,9%. Он добавил, что решения об отказе европейских государств от российских энергоносителей, разрыве экономического сотрудничества с Россией и о запрете въезда для её граждан приняты под давлением Вашингтона.

По данным лондонской биржи ICE на 18 августа, цена газа в Европе по итогам торгов установилась в районе $2500 за 1 тыс. куб. м.