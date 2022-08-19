Минпромторг: Кабул в обмен на нефтепродукты может предложить полезные ископаемые и изюм

Министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи заявил, что Кабул в обмен на поставки нефтепродуктов и товаров из России мог бы предложить Москве добываемые в стране полезные ископаемые, а также изюм.

«Нынешнее афганское правительство контролирует территорию всей страны, ситуация безопасна. И сейчас мы можем предоставить России какие-то свои полезные ископаемые в обмен на импорт из России, в том числе на продукты и энергоресурсы из России», — сказал министр РИА Новости.

По его словам, также Афганистан готов поставлять сухофрукты, изюм и лекарственные травы.

«Мы можем поставить в Россию сотни тонн такой продукции», — сказал он.

Ранее Азизи заявил, что до конца 2022 года Афганистан планирует достичь с Россией соглашения о поставках примерно 1 млн т бензина и 1 млн т дизеля.