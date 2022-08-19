Минпромторг: Кабул в обмен на нефтепродукты может предложить полезные ископаемые и изюм
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«Нынешнее афганское правительство контролирует территорию всей страны, ситуация безопасна. И сейчас мы можем предоставить России какие-то свои полезные ископаемые в обмен на импорт из России, в том числе на продукты и энергоресурсы из России», — сказал министр РИА Новости.
По его словам, также Афганистан готов поставлять сухофрукты, изюм и лекарственные травы.
«Мы можем поставить в Россию сотни тонн такой продукции», — сказал он.
Ранее Азизи заявил, что до конца 2022 года Афганистан планирует достичь с Россией соглашения о поставках примерно 1 млн т бензина и 1 млн т дизеля.