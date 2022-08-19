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Посол: Украина не просила Индонезию организовать встречу Путина и Зеленского на G20

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Украина не просила Индонезию организовать встречу российского лидера Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского на саммите G20, заявил посол Индонезии в России Хосе Таварес.

«Украина не выходила на нас с подобным предложением, но Индонезия была бы очень рада содействовать проведению такой встречи на полях G20», — цитирует РИА Новости Тавареса.

Он отметил, что Индонезия хотела бы оказать содействие диалогу между странами.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на президента Индонезии Джоко Видодо сообщило, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют принять участие в саммите G20 на Бали.

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