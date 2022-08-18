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В Латвии предложили приостановить выдачу долгосрочных виз россиянам

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В МВД Латвии разработали проект поправок к закону об иммиграции, согласно которым предлагается приостановить выдачу долгосрочных виз гражданам России и Белоруссии до 30 июня 2023 года с рядом исключений.
В Латвии предложили приостановить выдачу долгосрочных виз россиянам
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Приостанавливается выдача долгосрочных виз гражданам Российской Федерации и Республики Беларусь до 30 июня 2023 года», — приводит РИА Новости текст документа.

К исключительным случаям в МВД предложили отнести визит в страну по программам обмена учащимися или студентами или волонтёрским программам, оформление визы по форс-мажорным или гуманитарным обстоятельствам, оформление визы для получения ВНЖ или в случае, если иностранный гражданин осуществляет международные грузовые или пассажирские перевозки.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш ранее заявлял о намерении властей не продлевать виды на жительство (ВНЖ) россиянам и ограничить въезд граждан России в республику по шенгенским визам.

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