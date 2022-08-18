Financial Times: в Европе призывают Норвегию снизить цену на экспортируемый газ
- Gettyimages.ru
- © Bill Varie
Об этом пишет газета Financial Times.
В материале говорится, что, несмотря на то, что это далеко не официальные предложения, а высказываемые в «частном порядке» идеи, их стоит изучить.
Отмечается, что значительный объём газа, поставляемого Норвегией, идёт по трубопроводу в Европу, составляя около четверти поставок на континент.
Правительство Норвегии в мае прогнозировало, что его доходы от нефти и газа в этом году уже приближаются к €100 млрд, тогда как в прошлом году они составили менее €30 млрд.
Ранее премьер-министр Норвегии Гар Стёре заявил, что страна направляет в ФРГ максимально возможные объёмы газа.