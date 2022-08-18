Экс-депутат Рады Кива: США могут перевыпустить долларовые купюры, чтобы навредить России
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Такое мнение в Telegram высказал экс-депутат Рады Илья Кива.
«Вашингтон может использовать свою последнюю возможность для дестабилизации ситуации в России, нанесения ущерба мировой экономике и возможность частичного списания своих долгов — объявить о начале выпуска новых долларовых банкнот и начать обмен на старые по удобным для себя правилам», — написал он.
По его словам, это может создать проблемы гражданам, которые держат свои сбережения в американской валюте.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер высказался в беседе с газетой «Известия» о снижении интереса к доллару в мире и по объёмам транзакций, и по темпам сокращения мировых резервов в нацвалюте США.
Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС Артём Голубев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно того, как российская и иностранная валюты могут повести себя в будущем.