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Президент Сербии Вучич отверг возможность военной операции в Косове

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Президент Сербии Александр Вучич отверг возможность сербской военной операции в Косове.
Президент Сербии Вучич отверг возможность военной операции в Косове
  • Gettyimages.ru

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе. 

По словам Вучича, в Белграде слушают заявления о «военном вторжении Сербии в некоторые образования или страны в регионе», которое якобы должно было произойти несколько месяцев назад, но до сих пор не произошло. 

«Что значит: они лгали, и никто ничего не говорил в связи с этим нарративом», — цитирует его РИА Новости.

Вучич добавил, что Сербии необходимы «рациональный подход, разговоры и компромиссное решение».

Также сербский лидер заявил Столтенбергу, что Сербии не нужны иностранные военные базы.

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