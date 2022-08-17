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В Минфине высказались о призывах западных стран признать российские алмазы «конфликтными»

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Попытки западных стран признать «конфликтными» российские алмазы говорят о низком уровне информированности, говорится в комментарии российского Минфина по поводу выхода статьи в The New York Times.
В Минфине высказались о призывах западных стран признать российские алмазы «конфликтными»
  • РИА Новости

«Российская Федерация осуждает попытки Коалиции гражданского общества, действующей при поддержке абсолютного меньшинства некоторых западных участников, политизировать работу Кимберлийского процесса, подменяя и искажая основные принципы. Считаем абсолютно неприемлемым размывать профиль КП», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что Россия намеревается продолжить обсуждение определения «конфликтные алмазы».

Ранее газета The New York Times сообщила, что США, Канада, ЕС и Украина призвали присвоить алмазам из России статус «конфликтных» из-за ситуации на Украине.

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