В Минфине высказались о призывах западных стран признать российские алмазы «конфликтными»

Попытки западных стран признать «конфликтными» российские алмазы говорят о низком уровне информированности, говорится в комментарии российского Минфина по поводу выхода статьи в The New York Times.

РИА Новости

«Российская Федерация осуждает попытки Коалиции гражданского общества, действующей при поддержке абсолютного меньшинства некоторых западных участников, политизировать работу Кимберлийского процесса, подменяя и искажая основные принципы. Считаем абсолютно неприемлемым размывать профиль КП», — цитирует ТАСС сообщение ведомства. Отмечается, что Россия намеревается продолжить обсуждение определения «конфликтные алмазы». Ранее газета The New York Times сообщила, что США, Канада, ЕС и Украина призвали присвоить алмазам из России статус «конфликтных» из-за ситуации на Украине.