Мэр Лондона Хан допустил рост преступности в столице из-за ситуации в экономике

Мэр Лондона Садик Хан опасается, что экономический кризис в Великобритании приведёт к всплеску уличного насилия в столице. Он допустил рост участия молодых людей в совершении преступлений.

Об этом Садик Хан заявил в интервью газете The Guardian.

«Я обеспокоен потенциальным всплеском насилия этим летом, поскольку стоимость жизни растёт — и это может перечеркнуть те результаты, которых мы уже достигли в борьбе с преступностью. Насилие, как и бедность, не является неизбежным, и теперь правительство должно приложить гораздо больше усилий, чтобы показать, что оно разделяет моё намерение сделать Лондон более безопасным для всех», — заявил Хан.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Великобритании по итогам июля ускорилась до 10,1 с 9,4% в июне. Это рекорд с 1982 года.