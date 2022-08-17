Мэр Лондона Хан допустил рост преступности в столице из-за ситуации в экономике
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Об этом Садик Хан заявил в интервью газете The Guardian.
«Я обеспокоен потенциальным всплеском насилия этим летом, поскольку стоимость жизни растёт — и это может перечеркнуть те результаты, которых мы уже достигли в борьбе с преступностью. Насилие, как и бедность, не является неизбежным, и теперь правительство должно приложить гораздо больше усилий, чтобы показать, что оно разделяет моё намерение сделать Лондон более безопасным для всех», — заявил Хан.
Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Великобритании по итогам июля ускорилась до 10,1 с 9,4% в июне. Это рекорд с 1982 года.